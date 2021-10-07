شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى د. سليمان الحبيب في الخبر يستأصل ورما من حنجرة طفل حديث الولادة والان نبدء بالتفاصيل
وبعد استقرار المؤشرات الحيوية للطفل، تم إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة وإجراء منظار تشخيصي علوي، وتم اكتشاف ورم كيسي متمركز أعلى الحنجرة، وعليه قرر الفريق الطبي التدخل جراحياً ووضع خطة علاجية متكاملة.
حيث خضع الطفل لعملية جراحية دقيقة ومعقدة، استغرقت 3 ساعات متواصلة، وتم فيها إزالة الورم بشكل كامل باستخدام المنظار، ومن ثم تحويل الطفل إلى وحدة العناية المركزة للمتابعة الحثيثة لحالته.
وقد استطاع الطفل بعد مرور 48 ساعة الرضاعة بصورة طبيعية، كما أن التنفس بدأ تدريجياً في التحسن، وبفضل من الله خرج الطفل من المستشفى خلال 4 أيام بصحبة الوالدين وهو بحالة صحية جيدة.
وتعتبر هذه العملية من الجراحات الدقيقة، التي تحتاج إلى فريق طبي ذي كفاءة عالية وخبرة متميزة، إضافة إلى اختيار مستشفيات متخصصة وذات إمكانيات كبيرة لعمل مثل هذه العمليات.