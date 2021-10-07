شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى د. سليمان الحبيب في الخبر يستأصل ورما من حنجرة طفل حديث الولادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، في اكتشاف واستئصال ورم بالمجرى التنفسي العلوي لطفل رضيع، تسبب في ضيق حاد بالتنفس وفقدان الوزن بنسبة تجاوزت 25% لطفل يبلغ من العمر «60 يوما». فقد لاحظ الوالدان بعد ولادة الطفل بشهر، وجود تدهور حاد في حالته وعدم ارتياحه وقت الرضاعة مع ضيق بالتنفس، بالإضافة إلى فقدان وزنه بصورة ملحوظة، وعليه سارعا بزيارة المستشفى، حيث تم تحويله على الفور لقسم العناية المركزة، لخطورة حالته ولتقديم الرعاية الصحية الأولية المناسبة له.

وبعد استقرار المؤشرات الحيوية للطفل، تم إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة وإجراء منظار تشخيصي علوي، وتم اكتشاف ورم كيسي متمركز أعلى الحنجرة، وعليه قرر الفريق الطبي التدخل جراحياً ووضع خطة علاجية متكاملة.

حيث خضع الطفل لعملية جراحية دقيقة ومعقدة، استغرقت 3 ساعات متواصلة، وتم فيها إزالة الورم بشكل كامل باستخدام المنظار، ومن ثم تحويل الطفل إلى وحدة العناية المركزة للمتابعة الحثيثة لحالته.

وقد استطاع الطفل بعد مرور 48 ساعة الرضاعة بصورة طبيعية، كما أن التنفس بدأ تدريجياً في التحسن، وبفضل من الله خرج الطفل من المستشفى خلال 4 أيام بصحبة الوالدين وهو بحالة صحية جيدة.

وتعتبر هذه العملية من الجراحات الدقيقة، التي تحتاج إلى فريق طبي ذي كفاءة عالية وخبرة متميزة، إضافة إلى اختيار مستشفيات متخصصة وذات إمكانيات كبيرة لعمل مثل هذه العمليات.