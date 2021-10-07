شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يدشن موقع «حجز المخيمات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، الموقع الإلكتروني الجديد التابع للأمانة لحجز مواقع المخيمات الشتوية في مساحات تم تحديدها ضمن النطاق العمراني، وذلك لتسهيل وتنظيم نشاط التخييم البري في المحافظة.

على جانب آخر، اطلع سموه على التقارير المقدمة من أمانة المحافظة، والملاحظات المقدمة من اللجان الميدانية الداعمة لأعمال الأمانة لتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.

وتابع سموه خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لمتابعة أعمال معالجة التشوه البصري بالمحافظة، بحضور مديري الجهات الأمنية والخدمية، تقرير أعمال لجنة المنازل المهجورة والآيلة للسقوط بعد شخوصهم ميدانيا، بالإضافة لما قامت به لجان المحافظة من حصر لعدد بـ210 مبان مهجورة وآيلة للسقوط، وجرى توجيه اللجنة المختصة لمعالجتها وتطبيق التعليمات بشأنها.