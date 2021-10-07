شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بتطوير منظومة النقل لخدمة المواطنين والمقيمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بالإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تستهدف تطوير جميع وسائل النقل على مستوى المملكة سواء الجوي أو البري أو البحري، وكذلك الخطوط الحديدية.

وهنأ سموه، مدير فرع الهيئة العام للنقل بالمنطقة الشرقية م. ماجد الضويان بمناسبة تعيينه في منصبه، وذلك خلال استقباله بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

وأكد سموه ضرورة التكامل مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة لتطوير منظومة النقل وخدمة المواطنين والمقيمين.

ورفع الضويان شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته لأعمال الهيئة في المنطقة.