شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح علاج دوالي الخصية بالأشعة التداخلية في مواساة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بفضل الله وتوفيقه، نجح فريق الأشعة التداخلية في مستشفى المواساة بالدمام تحت إشراف الدكتور حسام فهمي استشاري الأشعة في علاج حالة ارتجاع لدوالي الخصية بعد الجراحة، وذلك عن طريق العلاج بالأشعة التداخلية باستخدام القسطرة، حيث تم تصوير جميع الأوردة المتسببة في رجوع الدوالي مرة أخرى وتم سدها باستخدام الملفات الحلزونية.

ويعتبر العلاج بالأشعة التداخلية باستخدام القسطرة هو أحدث طرق العلاج لدوالي الخصية، حيث يتم غلق الوريد المتسبب في الدوالي باستخدام الملفات الحلزونية أو من خلال حقن مادة صمغية تعمل على غلق الوريد، حيث يتم ذلك تحت مخدر موضعي، وتستغرق هذه القسطرة حوالي ساعة، ويتم العلاج من خلال فتحة دقيقة 2 مم وبالتالي لا تترك علامات جراحية على الجلد.

علما بأن دوالي الخصية هي عبارة عن تضخم مجموعة من الأوردة في كيس الصفن، وذلك نتيجة لارتجاع الدم في الأوردة بسبب ضعف في الصمامات داخلها.

ويعتبر هذا النوع من العلاج أكثر أمانا من الجراحة العادية ولا يحتاج فترة نقاهة بالمستشفى، حيث يستطيع المريض الخروج بعد القسطرة خلال ساعة وممارسة حياته بشكل طبيعي.

الجدير بالذكر، أن هذا النوع من العمليات يعتبر الأكثر تقدما ويتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الطبية الدقيقة مع توفير أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية.