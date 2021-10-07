شكرا لقرائتكم خبر عن علامات عاكسة للحواجز على طريق «أبو حدرية - الخفجي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، أعمال تركيب العلامات العاكسة للحواجز الخرسانية والحواجز المعدنية، على طريق «أبو حدرية - الخفجي»، وذلك ضمن أعمال رفع مستوى السلامة على الطرق. وواصل فرع النقل إصلاح الحواجز المعدنية وأعمال إعادة الدهانات على طريق «أبو حدرية - الخفجي»، ضمن أعمال الصيانة الوقائية للطرق، ورفع مستوى السلامة. ويجري العمل على سفلتة طريق السفانية القاعدة العسكري بطول 9 كيلو مترات في الاتجاهين، وتم إنجاز 5 كيلو مترات بالاتجاه الرئيسي على كامل عرض الطريق.

وانتهى فرع النقل من أعمال المرحلة الرابعة لإصلاح طريق «الجبيل - الظهران»، على أن يبدأ العمل في أعمال المرحلة الخامسة غدا الخميس، وذلك من تقاطع طريق الملك خالد إلى تقاطع طريق الرياض.