شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يستقبل وكيل الحرس الوطني المعين حديثا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التهنئة لوكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن فيصل الربيعان بمناسبة تعيينه.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، اللواء الربيعان بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، بحضور وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي سابقا اللواء الركن سعد بن شريه.

وتمنى سموه له التوفيق في مهامه، وشكر اللواء سعد بن سفر على ما قدمه من جهود خلال الفترة الماضية.