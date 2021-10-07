شكرا لقرائتكم خبر عن 17 متدربا على أساسيات «لغة الإشارة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستهدف البرنامج التدريبي لأساسيات لغة الإشارة السعودية بنسخته الثالثة، الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ممثلا بقطاع التنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع نادي الصم بالمنطقة، تذليل جميع التحديات التي تحول دون المراجعين من ذوي الإعاقة السمعية «الصم وضعاف السمع»، وحصولهم على الخدمات بكل سهولة واستقلالية عند مراجعتهم الجهات الحكومية.

جاء ذلك بحضور 17 متدربا ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، ضمن جهود فرع الوزارة في تدريب وتطوير مهارات منسوبي الوزارة، وموظفي القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، بأساسيات لغة الإشارة. يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، المتضمنة أهمية التدريب على لغة الإشارة من أجل العمل على تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية «الصم وضعاف السمع»، والسعي إلى تيسير حصولهم على الخدمات بأكمل وجه عند مراجعتهم الإدارات أسوة بغيرهم من شرائح المجتمع.