شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق نظم الأمن والسلامة بمستشفى «الإمام عبدالرحمن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتكزت فعاليات لجنة السلامة في مستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالدمام، احتفاء بـ«يوم السلامة العالمي»، على سلامة المريض والموظف والمنشأة، وعلى طرق الأمن والسلامة في كل مكان.

واستهدفت الفعاليات التي حظيت بأنشطة مختلفة، الموظفين وأسرهم والمراجعين، والمجتمع بصورة عامة، مشيرة إلى أهمية تطبيق نظم الأمن والسلامة بأعلى مستوياتها وفي جميع الأصعدة، مع وجوب تطبيق تلك النظم على جميع الأصعدة، وجاءت تتويجا لهذا الهدف، والتفاعل الكبير الذي لقته من جميع الإدارات والأقسام يبرز أهمية هذه الفعالية واستمرارها بشكل دوري ومكثف.

وتولي الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني جل اهتمامها لنشر ثقافة السلامة، مما كان له الأثر الكبير على أداء العاملين في مستشفياتها، وجعلها من المستشفيات المتميزة في تطبيق القوانين والأنظمة المسيرة لهذا الجانب.