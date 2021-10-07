شكرا لقرائتكم خبر عن 6679 مستفيدا من برامج «الهلال الأحمر» في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسهمت البرامج التدريبية التي تقيمها إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، في تدريب وتأهيل وتثقيف 6679 مستفيدا ومستفيدة خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، فهد الغامدي: بلغت البرامج التدريبية المقامة بالمنطقة 125 برنامجا تدريبيا وتأهيليا، وتنوعت الدورات المقدمة للمواطنين والكوادر الإسعافية في الهيئة، وشملت 41 دورة في برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية، واستفاد منها 713 متدربا ومتدربة، و16 دورة طبية تخصصية للكادر الإسعافي في البروتوكولات العلاجية ومبادئ الخدمات الإسعافية، والـ«BLS»، وفتح مجرى الهواء والـ«ITLS»، وتدريب ميداني في المراكز الإسعافية.

ولفت إلى إقامة 68 محاضرة إسعافية وأركان تثقيفية، استفاد منها 5847 مستفيدا ومستفيدة في جهات مختلفة بالمنطقة الشرقية والجمهور من المواطنين والمقيمين.

وتابع: تسعى الهيئة من خلال هذه البرامج التدريبية التأهيلية إلى رفع استعدادات كوادرها الطبية الإسعافية والجمهور من المواطنين والمقيمين للمساهمة في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها، لتفادي حدوث أي مضاعفات أو وفاة.

وأهاب بالمواطنين والمواطنات المبادرة للتقدم لإدارات التدريب في هيئة الهلال الأحمر السعودي للتسجيل في هذه الدورات والمحاضرات.