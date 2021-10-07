، الشرطة الأمريكية تعتقل مشتبهاً به في إطلاق النار بإحدى مدارس تكساس ،

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أعلنت شرطة مدينة أرلنغتون بولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأربعاء، القبض على طالب يبلغ من العمر 18 عاماً، مشتبه به في إطلاق النار بإحدى مدارس الولاية في وقت سابق اليوم، والذي خلَف أربعة مصابين، وفق سبوتنيك.
وتفصيلاً، قالت الشرطة في بيان لها على موقع تويتر: "تم القبض على المشتبه به دون وقوع حوادث، ووجهت إليه تهم متعددة بالاعتداء المسلح".
وتم التعرف على المشتبه بإطلاقه النار، وتبين أنه يبلغ من العمر 18 عاماً، واسمه تيموثي سيمبكنز، والذي فر من مكان الحادث في سيارة.
وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق إصابة ثلاثة من الطلبة، ورجل رابع أكبر سنا، يرجح أن يكون أحد المدرسين، مشيرة إلى أن الحادث قد يكون وقع بسبب مشاجرة بين الطلاب.
الشرطة الأمريكية تعتقل مشتبهاً به في إطلاق النار بإحدى مدارس تكساسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-06
أعلنت شرطة مدينة أرلنغتون بولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأربعاء، القبض على طالب يبلغ من العمر 18 عاماً، مشتبه به في إطلاق النار بإحدى مدارس الولاية في وقت سابق اليوم، والذي خلَف أربعة مصابين، وفق سبوتنيك.
وتفصيلاً، قالت الشرطة في بيان لها على موقع تويتر: "تم القبض على المشتبه به دون وقوع حوادث، ووجهت إليه تهم متعددة بالاعتداء المسلح".
وتم التعرف على المشتبه بإطلاقه النار، وتبين أنه يبلغ من العمر 18 عاماً، واسمه تيموثي سيمبكنز، والذي فر من مكان الحادث في سيارة.
وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق إصابة ثلاثة من الطلبة، ورجل رابع أكبر سنا، يرجح أن يكون أحد المدرسين، مشيرة إلى أن الحادث قد يكون وقع بسبب مشاجرة بين الطلاب.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
11:11 PM
يبلغ من العمر 18 عاماً.. ووجهت إليه تهم متعددة بالاعتداء المسلح
أعلنت شرطة مدينة أرلنغتون بولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأربعاء، القبض على طالب يبلغ من العمر 18 عاماً، مشتبه به في إطلاق النار بإحدى مدارس الولاية في وقت سابق اليوم، والذي خلَف أربعة مصابين، وفق سبوتنيك.
وتفصيلاً، قالت الشرطة في بيان لها على موقع تويتر: "تم القبض على المشتبه به دون وقوع حوادث، ووجهت إليه تهم متعددة بالاعتداء المسلح".
وتم التعرف على المشتبه بإطلاقه النار، وتبين أنه يبلغ من العمر 18 عاماً، واسمه تيموثي سيمبكنز، والذي فر من مكان الحادث في سيارة.
وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق إصابة ثلاثة من الطلبة، ورجل رابع أكبر سنا، يرجح أن يكون أحد المدرسين، مشيرة إلى أن الحادث قد يكون وقع بسبب مشاجرة بين الطلاب.
، الشرطة الأمريكية تعتقل مشتبهاً به في إطلاق النار بإحدى مدارس تكساس ،
المصدر : الخليج 365
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