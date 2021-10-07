، مصر.. تفاصيل مقتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين في الاشتباكات بمدينة الإسماعيلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت النيابة العامة المصرية في بيان عاجل لها، تفاصيل الاشتباكات التي وقعت صباح الأربعاء، في الإسماعيلية، والتي أسفرت عن مقتل المتهم وضابطين.

وقالت النيابة العامة في بيان: "تلقت النيابة العامة صباح اليوم الأربعاء الموافق السادس من شهر أكتوبر الجاري، إخطارًا باستشهاد ضابطَيْ شرطة وإصابة اثنين آخرين من قواتها خلال مبادلتهم الأعيرة النارية مع متهمٍ الخليج 365 إِصدار إذن من النيابة العامة بضبطه، ووفاته خلالها، فأمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة".

وأضافت: "حيث كانت تحريات الشرطة قد توصلت لاتّجار المتهم المتوفى و2 آخريْن في الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت النيابة العامة بضبطهم وتفتيشهم، وبانتقال الشرطة اليوم لضبط أحدهم بادَرَهم بإطلاق الأعيرة النارية فأصاب الضابطيْن اللذيْن استُشهدا ففاضت أرواحهما، كما أصاب اثنين آخريْن جارٍ تداركهما بالعلاج،

وقد تُوفّي المتهم خلال تبادل الأعيرة النارية".

وتابعت: "هذا، وقد شكلت النيابة العامة فريقًا من أعضائها انتقل لمسرح الحادث وعاينه وفي صحبته خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، كما انتقل الفريق لسؤال المصابين من قوات الشرطة، وجار استكمال التحقيقات".