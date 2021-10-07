- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - قالت الشرطة الأمريكية: إنها تحقق حاليًّا في حادث إطلاق نار بمدرسة "تيمبرفيو" الثانوية بولاية تكساس، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن وقوع ضحايا.
وقالت شرطة مدينة أرلينغتون في بيان: "نحن في مكان إطلاق النار بمدرسة تيمبرفيو الثانوية؛ نجري حاليًّا بحثًا منهجيًّا ونعمل بشكل وثيق" للتحقيق في الحادث.
إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية تكساس وأنباء عن سقوط ضحاياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-06
قالت الشرطة الأمريكية: إنها تحقق حاليًّا في حادث إطلاق نار بمدرسة "تيمبرفيو" الثانوية بولاية تكساس، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن وقوع ضحايا.
وقالت شرطة مدينة أرلينغتون في بيان: "نحن في مكان إطلاق النار بمدرسة تيمبرفيو الثانوية؛ نجري حاليًّا بحثًا منهجيًّا ونعمل بشكل وثيق" للتحقيق في الحادث.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
06:58 PM
قالت الشرطة الأمريكية: إنها تحقق حاليًّا في حادث إطلاق نار بمدرسة "تيمبرفيو" الثانوية بولاية تكساس، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن وقوع ضحايا.
وقالت شرطة مدينة أرلينغتون في بيان: "نحن في مكان إطلاق النار بمدرسة تيمبرفيو الثانوية؛ نجري حاليًّا بحثًا منهجيًّا ونعمل بشكل وثيق" للتحقيق في الحادث.
، إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية تكساس وأنباء عن سقوط ضحايا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية تكساس وأنباء عن سقوط ضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.