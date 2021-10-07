، "التحالف": تدمير موقع إطلاق المسيَّرة التي استهدفت مطار أبها الدولي ،

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أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أنه قام بتدمير موقع إطلاق المُسيرة المفخخة في صعدة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي.
وأوضح التحالف أن عملية الاستهداف بمحافظة صعدة شملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق.
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، الأربعاء، عن وقوع 4 إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بمطار أبها وتهشم زجاج بعض الواجهات، بعد اعتراض مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها.
وأكد التحالف إن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل جريمة حرب، مشيرا إلى أن القوات تتخذ إجراءات عملياتية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 01:24 AM
قال إن عملية الاستهداف بصعدة شملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ"التحالف": تدمير موقع إطلاق المسيَّرة التي استهدفت مطار أبها الدولي
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أنه قام بتدمير موقع إطلاق المُسيرة المفخخة في صعدة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي.
وأوضح التحالف أن عملية الاستهداف بمحافظة صعدة شملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق.
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، الأربعاء، عن وقوع 4 إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بمطار أبها وتهشم زجاج بعض الواجهات، بعد اعتراض مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها.
وأكد التحالف إن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل جريمة حرب، مشيرا إلى أن القوات تتخذ إجراءات عملياتية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.
، "التحالف": تدمير موقع إطلاق المسيَّرة التي استهدفت مطار أبها الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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