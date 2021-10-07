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إصابة 4 من العاملين بمطار أبها.. التحالف: استهداف الحوثي للمدنيين جريمة حرب

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية، مساء الأربعاء، عن وقوع 4 إصابات طفيفة بين العاملين بمطار أبها الدولي، لافتًا إلى تعرض زجاج بعض الواجهات للتهشم.

وأكد التحالف، أن محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين بمطار أبها تمثل جريمة حرب، لافتًا إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.

وقبل ساعات، اعترضت الدفاعات مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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