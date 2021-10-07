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«الصحة»: 4 متحورات رئيسية لكورونا مثيرة للقلق.. وهذا سبيل الوقاية

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الرياض - محمد عبدالله - شددت وزارة الصحة على أهمية تلقي الجرعتين للوقاية من أعراض فيرس والمتحورات التي تطرأ على الفيروس.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في تويتر، إن المتغيرات التي تطرأ عبر المتحورات، بعضها يُثير القلق لنشاطه المتزايد، نُواجهه بإذن الله بأخذ الجرعتين من لقاح كورونا.

وتابعت وزارة الصحة، أن التحور في الفيروس يغير من شكله وطبيعته ويزيد من قدرته على إحداث ضرر أشد أو أعراض أشد أو في سرعة الانتشار، وهناك 4 متحورات رئيسية مثيرة للقلق وهي: ألفا، بيتا، جاما، دلتا (دلتا هو السائد في العالم الآن).

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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