توقف حركة الملاحة «مؤقتا» بمطار أبها الدولي

الرياض - محمد عبدالله - توقفت حركة الملاحة الجوية مؤقتا في مطار أبها الدولي، عقب اعتراض طائرة مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.

جاء ذلك في إطار الحرص على سلامة المتواجدين بالمطار، حيث تناثرت شظايا الاعتراض بمحيط المطار الداخلي، فيما لم يتم الإعلان عن إي إصابات.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، الأربعاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.

وأكد التحالف، في بيان صادر عنه، تناثر وسقوط شظايا اعتراض الهجوم في محيط مطار أبها الداخلي.

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