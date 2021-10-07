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غالبية الضحايا من النساء.. «النيابة» تباشر 44 قضية اتجار بالبشر خلال 6 أشهر

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الرياض - محمد عبدالله - باشرت النيابة العامة، 44 قضية اتجار بالبشر في المملكة خلال 6 أشهر غالبية ضحاياهم من النساء، وتضمنت ضحايا القضايا 58 امرأة ، 16 طفلًا، 9 ذكور.

وأكد تركي المقيبل، رئيس لجنة الاتجار بالبشر في النيابة العامة، صدور قرار من النائب العام بإنشاء دوائر للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص كما صدر قرار بتشكيل لجنة عليا في المقر الرئيسي تسمى لجنة الاتجار بالأشخاص، بحسب قناة «العربية».

وأوضح المقيبل أن من يرتكب هذه الجريمة يبحث عن الكسب المادي في معظم الأحيان لذلك نجد أنها تمثل ثالث أكثر مصادر الدخل المالي بعد جريمة المخدرات والسلاح.

ويذكر أن التحقيقات في النهاية أفضت لاتهام المتورطين بالاعتداء الجنسي والعمل الإجباري بجانب تهم التسول وغسل الأموال.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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