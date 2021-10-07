نشرة «عاجل».. التعليم تصدر توجيهين حول العودة الحضورية والتحالف يعلن تدمير 3 زوارق مفخخة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها توجيهان من التعليم بشأن العودة الحضورية، والتحالف يعلن تدمير 3 زوارق مفخخة جهزت لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يكشف عن أسباب نفوق السلاحف البحرية في مناطق التعشيش.

وفيما يلي تفاصيل النشرة:

عبارات غير لائقة من عضوة تدريس لطالبات أثناء المحاضرة.. وجامعة طيبة ترد

أصدرت جامعة طيبة، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي منسوباً لإحدى عضوات هيئة التدريس بالجامعة، والمتضمن توجيه عبارات غير لائقة للطالبات أثناء إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي.

توجيهان من «الصحة» بشأن لقاح كورونا

دعت وزارة الصحة للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس، مؤكدةً أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في جميع مراكز اللقاحات بمناطق المملكة

توجيهان من التعليم بشأن العودة الحضورية للابتدائي ورياض الأطفال.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

كشفت مصادر «عاجل» عن صدور توجيهين من وزارة التعليم بشأن العودة الحضورية لطلبة الابتدائي ورياض الأطفال.

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم وجعت منسوبيها بضرورة التقيد بالبروتوكولات الوقائية، من خلال الالتزام بما ورد في الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس النسخة الثانية سبتمبر ۲۰۲۱م في ظل جائحة كورونا.

تقرير: اقتراحات تسبق عودة طلاب مدارس الطفولة المبكرة

شفت قناة "الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن بعض المدارس تواصلت مع الأسر لتوحيد الزي المدرسي لطلبة الابتدائية.

وقالت مراسلة الإخبارية، شادن الحايك، إن هذه المقترحات ظهرت خاصة بعد وجود مدارس الطفولة المبكرة التي تضم البنين والبنات في المراحل الدنيا.

«المياه الوطنية»: بإمكان المستأجر حاليًا متابعة تفاصيل الفواتير وسدادها بنفسه

قالت شركة المياه الوطنية إنه أصبح بإمكان المستأجر متابعة تفاصيل فواتيره كما يمكنه سداد قيمة الفواتير بنفسه.

التأمينات الاجتماعية تحدد قيمة غرامة مخالفات التسجيل الوهمي

حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من التسجيل الوهمي في نظام التأمينات، لافتة إلى القيمة المالية لغرامات مخالفات التسجيل الوهمي غير الحقيقي.

ما الفرق بين كبائر الذنوب و صغائرها؟ الشيخ الشثري يجيب

قال الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، إن الله -جل وعلا- قسم الذنوب إلى صغائر وكبائر، فقال تعالى {إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا }.

بشرى «سارة» بشأن لقاح فايزر.. ودراسة تكشف مدى فعاليته مع متحور دلتا

كشفت دراسة جديدة أن فاعلية لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا في الوقاية من الإصابة بأعراض خطيرة تستدعي دخول المستشفى، أو الوفاة، تصل إلى نسبة 90% ، وتستمر لمدة ستة أشهر على الأقل حتى في مواجهة دلتا .

الوليد البلطان: موسم الرياض يحقق توجهات المملكة برفع مساهمة السياحة لأكثر من 10%

أعرب رئيس اللجنة الوطنية للترفيه في اتحاد الغرف التجارية السعودية الوليد البلطان عن ترحيب منشآت قطاع الترفيه بالمملكة بإعلان إطلاق موسم الرياض 2021، والذي وصفه بأنه الحدث الترفيهي الأضخم في الشرق الأوسط من حيث التجهيزات والأعمال والمساحات والأنشطة والفعاليات.

«التحالف»: تدمير 3 زوارق مفخخة جهزت لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة

أعلن تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، تدمير 3 زوارق مفخخة جهزت لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة، مؤكدًا تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة.

كيف يؤثر بحر العرب على طقس الخليج والجزيرة العربية؟ الزعاق يجيب

قال د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن إعصار شاهين تلاشى على نفسه وانتهى.

مستشارة قانونية تكشف عن تعاملات تنتهك البيانات الشخصية وتعرض مرتكبها للعقوبة

حددت المستشارة القانونية نوال الشمري، التعاملات التي تُعتبر انتهاكًا للبيانات الشخصية، والتي يصبح مرتكبها معرضًا للعقوبة.

8 فئات لتوطين وظائف التشغيل والصيانة وتمكين السعوديين من وظائف القطاع

حدد دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة 8 فئات وظيفية قياسية، تغطي أغلب وظائف القطاع، إضافة إلى نسب التوطين الأدنى لكل فئة ومستوى وظيفي بناءً على حجم العرض والطلب في السوق وجاذبية تلك الوظائف

«الحياة الفطرية»: 4 أسباب لنفوق السلاحف البحرية في مناطق التعشيش

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن أسباب نفوق السلاحف البحرية في مناطق التعشيش.

مصادر «عاجل»: 10 توجيهات من التعليم لمنسوبيها بشأن التعليم «الأون لاين» والحضوري

كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بشأن الترتيبات المتعلقة بعودة التعليم حضوريًا وتطبيق ما ورد في الدليلين التشغيليين المدرسي والإشرافي، وما تضمناه من سيناريوهات العودة ونماذجها التشغيلية لاستئناف الدراسة للعام 1443 هـ.

«الداخلية» تحدد عقوبة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي ومتى تضاعف

قالت وزارة الداخلية، إنه يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معًا.

بالفيديو.. من هو قائد كتيبة السيسي وماذا كتب في تقريره السري عنه؟

كشف اللواء سمير فرج مدير الشؤون المعنوية الأسبق، في القوات المسلحة المصرية، عن تفاصيل تتعلق بفترة قيادته لكتيبة في الجيش كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضابطًا فيها.

تجسست على أهداف أمريكية وإسرائيلية.. تل أبيب تكشف شبكة تجسس إيرانية نشطة منذ 2018

أعلنت شركة إسرائيلية مختصة بالأمن السيبراني اكتشاف مجموعة تجسس إيرانية تحمل اسم « MalKamak»، نشطة منذ العام 2018.

«رالي التحدي».. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر إلى السعودية

أكمل الاتحاد العربي للدراجات النارية جميع الترتيبات الخاصة بإطلاق مسيرة التضامن العربي (رالي التحدي) للدراجات النارية، الذي سينطلق من العاصمة المصرية القاهرة في الـ27 من أكتوبر الحالي باتجاه المملكة العربية السعودية،

الأخضر الأولمبي يفتتح مشواره في بطولة غرب آسيا بالفوز بثنائية على نسور قاسيون

نجح المنتخب الوطني الأولمبي تحت قيادة المدير الفني سعد الشهري الفوز على نظيره السوري بهدفين مقابل لاشيء، في أول مواجهات الأخضر في بطولة غرب آسيا المقامة في مدينتي الدمام والخبر في الفترة ما بين 4 و12 أكتوبر الجاري.