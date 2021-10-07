بالفيديو.. الدكتور سعود الشهري يكشف عن أبرز الآثار السلبية للعطور على الصحة

الرياض - محمد عبدالله - كشف الدكتور سعود الشهري، اليوم، عن أبرز الآثار السلبية للعطور على الصحة، مؤكدًا لأن الضرر الناتج عن استخدام العطور نادر ويحتاج لمدة طويلة من الاستخدام.

وقال الشهري، خلال برنامج «ياهلا بالعرفج» المذاع عبر فضائية «روتانا خليجية»، إن معظمنا يستخدم العطور يوميا أكثر من مرة، وأشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لم تفحص من العطور إلا ما يقارب 34% من مكوناتها والباقي أعفي ولم يفحص.

وأضاف أن مجموعة العمل البيئي صنفت في تقرير لها ما لا يقل عن 8 شركات كبرى لإنتاج العطور، بأن عطورها تحتوي على ما لا يقل عن 17 مادة سامة، والتي تتراوح آثارها بين الطفح الجلدي والربو والاضطراب الهرموني؛ لأنها تحتوي على مواد كيميائية تحاكي الإستروجين وشيء منها يضر الغدة الدرقية أيضًا.

ولتجنب تلك التأثيرات، نصح الشهري بضرورة التعطر على الملابس وليس الجلد لعدم التعرض للآثار الجانبية خاصة التحسس، حذر من استنشاق العطر أثناء التعطر لتجنب دخوله الجهاز التنفسي وبالتالي للدم.

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