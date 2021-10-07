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«السعودية للكهرباء» توضح سبب اختلاف تاريخ إصدار الفاتورة

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الرياض - محمد عبدالله - كشفت الشركة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن سبب اختلاف تاريخ إصدار الفاتورة.

وقالت الشركة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالمشتركين» بموقع «تويتر»، «إن تاريخ إصدار الفاتورة قد يختلف من شهر إلى شهر بحسب دورة القراءة من قبل الشركة»، مشيرة إلى أنَّ بداية تاريخ استحقاق دفع مبلغ الفاتورة هو 28 من كل شهر ميلادي.


جاء ذلك ردًا على تساؤل وردَ للشركة قال فيه أحد المستفيدين، لماذا لاتحتسب الفاتورة بتاريخ ثابت؛ فأنا أسدد الفاتورة مع الراتب ومنتظم بنفس يوم نزول الراتب والآن الفاتورة تصدر قبل الراتب بمدة٢٠ يومًا.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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