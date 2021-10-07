«التأمينات»: 6 حالات لإيقاف معاش المستفيد

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المؤسسة العامة للتأمينات، عن الحالات التي يتم بمقتضاها إيقاف المعاش عن المستفيد سواء كان ذكرًا أو أنثى.

وأوضحت التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء، أن حالات إيقاف المعاش تشمل:

انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين.

بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة ما لم يثبت مواصلته الدراسة.

الوفاة.

زواج إحدى المستفيدات.

تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ26 عامًا.

التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.

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