الأكاديمية المالية توقع اتفاقية لتطوير القيادات الإدارية بالقطاع المالي

الرياض - محمد عبدالله - وقعت الأكاديمية المالية اتفاقية تعاون مع مركز القيادة الإبداعية (CCL) والذي يتخذ من الولايات المتحدة الامريكية مقراً له، وذلك في إطار تعزيز مستوى التعاون في الجوانب التدريبية، والبحوث ، لتطوير الكوادر القيادية في القطاع المالي من خلال برامج متخصصة صممت خصيصا للقطاع المالي، بالاعتماد على احدث الأبحاث في المجال القيادي واستخدام افضل الأساليب العالمية المعتمدة لدى المركز .

ووقع كلا من المشرف العام على التدريب والتطوير بالأكاديمية المالية عبد الله الشايعي ونائب الرئيس والمدير العام لمركز القيادة الإبداعية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا السيد هاميش مادان .

وأكد المشرف العام على التدريب والتطوير بالأكاديمية المالية الأستاذ عبد الله الشايعي أن توقيع اتفاقية التعاون مع مركز القيادة الإبداعية (CCL) يأتي ضمن توجهات الأكاديمية الاستراتيجية عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع المالي بالشراكة مع أفضل الجهات التدريبية العالمية والاقليمية والمحلية لتقديم حلول التدريب والتطوير والدراسات العلمية المعترف بها دوليًّا التي تعزز التميز المهني اضافةً الى توفير حلول وتقنيات مبتكرة وفعّالة لتنمية الكوادر البشرية في القطاع المالي بما يتوافق مع تطلعات القطاع وتوجهات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأضاف الشايعي ان اختيار المركز ليكون أحد الشركاء الاستراتيجيين لتطوير الكوادر القيادية في القطاع المالي نظراً لخبرته العريقة والمتخصصة حيث يعتبر من أبرز المراكز العالمية المتخصصة في تطوير المهارات القيادية وضمن أفضل عشر مؤسسات في العالم لتعليم المدراء التنفيذيين.