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السعودية تقول إن قلقا بالغا ينتابها إزاء عدم تنفيذ إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي

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العالم

GMT 22:35 06.10.2021(محدثة GMT 23:19 06.10.2021) انسخ الرابط

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أعربت المملكة العربية عن قلقها البالغ إزاء عدم تنفيذ إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي 5+1.

وأكدت المملكة على لسان مندوبها الدائم بالأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، اليوم الأربعاء، أن حل هذا الملف هو خطوة مهمة لتحقيق الأمن والاستقرار والتفاهم بين دول المنطقة.

واعتبرت المملكة أن استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بكميات تتجاوز الحد المسموح به يمثل تهديدا لأمن دول المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعربت المملكة عن أملها في أن تستأنف المفاوضات في فيينا من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم يعالج أوجه القصور القائمة حاليا وخاصة ما يتعلق بالممارسات السلبية لإيران وبرنامجها الخطير للصواريخ البالستية، وبشكل يضمن سلمية البرنامج النووي ويمنعها من الحصول على الأسلحة النووية.

وأوضح السفير السعودي رؤية بلاده التي تتمثل في أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى هي بالمسارعة في دعم إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية حول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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