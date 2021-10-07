، "التحالف": إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بمطار أبها وتهشُّم زجاج بعض الواجهات ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن تحالف دعم الشرعية وقوع 4 إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بمطار أبها، وتهشُّم زجاج بعض الواجهات، بعد اعتراض مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها.
وتفصيلاً، قال التحالف إن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها (المطار المدني) تُمثِّل جريمة حرب، مشيرًا إلى أن القوات تتخذ إجراءات عملياتية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.
وقال مراسل قناة الإخبارية في وقت سابق الأربعاء إن حركة الملاحة توقفت مؤقتًا في مطار أبها الدولي، فيما لا تزال الحركة في محيط المطار طبيعية.
وأشارت قوات التحالف إلى تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي.
وأعلن التحالف أمس الأربعاء أن قوات دعم الشرعية قامت بتدمير موقع للميليشيات بالجوف؛ يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيَّرة.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 12:53 AM
قال إن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين تُمثِّل جريمة حرب"التحالف": إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بمطار أبها وتهشُّم زجاج بعض الواجهات
أعلن تحالف دعم الشرعية وقوع 4 إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بمطار أبها، وتهشُّم زجاج بعض الواجهات، بعد اعتراض مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها.
وتفصيلاً، قال التحالف إن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها (المطار المدني) تُمثِّل جريمة حرب، مشيرًا إلى أن القوات تتخذ إجراءات عملياتية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.
وقال مراسل قناة الإخبارية في وقت سابق الأربعاء إن حركة الملاحة توقفت مؤقتًا في مطار أبها الدولي، فيما لا تزال الحركة في محيط المطار طبيعية.
وأشارت قوات التحالف إلى تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي.
وأعلن التحالف أمس الأربعاء أن قوات دعم الشرعية قامت بتدمير موقع للميليشيات بالجوف؛ يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيَّرة.
، "التحالف": إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بمطار أبها وتهشُّم زجاج بعض الواجهات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التحالف": إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بمطار أبها وتهشُّم زجاج بعض الواجهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.