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وقع المعلم علي عامر الشهري كتابه ( الملهم في تطوير أفكار المعلم ) والذي صدر عن دار "تكوين للنشر والتوزيع" يوم الثلاثاء، وذلك في منصة التوقيع في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 وذلك بحضور مشاهير الإعلام الحديث، بالإضافة إلى لقاء إذاعي مع إذاعة الرياض.
وقد أشرف على تغطية حفل التوقيع أيضًا موقع وملتقى المؤلفين والمؤلفات بقيادة الإعلامي بشار محمد.
يُذكر أن المعلم الشهري أحد الشخصيات البارزة بإدارة تعليم محايل عسير، حيث كان موفدًا للتدريس بدولة البحرين لمدة أربعة أعوام لمادة الفيزياء، بالإضافة إلى كونه أحد مدربي مركز الشاوي للتدريب والاستشارات، حيث أقام مجموعة من البرامج والدورات التدريبية على مدى الأعوام الماضية.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 12:47 AM
بحضور مشاهير الإعلام الحديث بالإضافة إلى لقاء إذاعي"الشهري" يوقع كتاب "الملهم في تطوير أفكار المعلم" بمعرض الرياض الدولي
وقع المعلم علي عامر الشهري كتابه ( الملهم في تطوير أفكار المعلم ) والذي صدر عن دار "تكوين للنشر والتوزيع" يوم الثلاثاء، وذلك في منصة التوقيع في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 وذلك بحضور مشاهير الإعلام الحديث، بالإضافة إلى لقاء إذاعي مع إذاعة الرياض.
وقد أشرف على تغطية حفل التوقيع أيضًا موقع وملتقى المؤلفين والمؤلفات بقيادة الإعلامي بشار محمد.
يُذكر أن المعلم الشهري أحد الشخصيات البارزة بإدارة تعليم محايل عسير، حيث كان موفدًا للتدريس بدولة البحرين لمدة أربعة أعوام لمادة الفيزياء، بالإضافة إلى كونه أحد مدربي مركز الشاوي للتدريب والاستشارات، حيث أقام مجموعة من البرامج والدورات التدريبية على مدى الأعوام الماضية.
، "الشهري" يوقع كتاب "الملهم في تطوير أفكار المعلم" بمعرض الرياض الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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