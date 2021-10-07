محمد بن مسعود - الدمام - قال مراسل قناة الإخبارية إن حركة الملاحة توقفت مؤقتًا في مطار أبها الدولي، فيما لا تزال الحركة في محيط المطار طبيعية؛ وذلك بعد إعلان قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أنها اعترضت مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها. وأشارت قوات التحالف إلى تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي. وأعلن التحالف أمس الأربعاء أن قوات دعم الشرعية قامت بتدمير موقع للميليشيات بالجوف؛ يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيَّرة. 07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 12:16 AM فيديو.. توقُّف الملاحة مؤقتًا بمطار أبها بعد اعتراض مسيَّرة حوثية مفخخة فيديو.. توقُّف الملاحة مؤقتًا بمطار أبها بعد اعتراض مسيَّرة حوثية مفخخة قال مراسل قناة الإخبارية إن حركة الملاحة توقفت مؤقتًا في مطار أبها الدولي، فيما لا تزال الحركة في محيط المطار طبيعية؛ وذلك بعد إعلان قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أنها اعترضت مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها. وأشارت قوات التحالف إلى تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي. وأعلن التحالف أمس الأربعاء أن قوات دعم الشرعية قامت بتدمير موقع للميليشيات بالجوف؛ يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيَّرة. الكلمات المفتاحية ، فيديو.. توقُّف الملاحة مؤقتًا بمطار أبها بعد اعتراض مسيَّرة حوثية مفخخة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. توقُّف الملاحة مؤقتًا بمطار أبها بعد اعتراض مسيَّرة حوثية مفخخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.