، بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": أتمنى أن نوفِّر للمعلم كل مقومات النجاح والإبداع ،

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محمد بن مسعود - الدمام - ذكر عامل المعرفة أحمد العرفج بمناسبة اليوم العالمي للمعلم أهمية الاحتفاء بهذا اليوم شهريًّا، وليس مرة واحدة في السنة، كما تمنى أن نوفِّر للمعلم كل مقومات النجاح والإبداع؛ لأنه صاحب رسالة ومهنة، يتخرج منها كل المهن.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الدكتور البروفيسور فهد الخضيري، تحدَّث من خلاله عن الفوائد والطريقة الصحيحة للمشي. وقد وصفه العرفج بأنه يمثل واجهة حضارية للسعودية.
وفي سياق فقرة سيرة وتر روى الأمير محمد العبدالله الفيصل قصة الأغنية المشؤومة "أنادي" مع عبدالحليم حافظ وطلال مداح -رحمهما الله-.
في سياق متصل استعرض العرفج مقطع فيديو، يوضح تبرعات أهل شقراء قبل ستين سنة للفلسطينيين؛ ما يوضّح دعم السعودية للقضية الفلسطينية منذ عشرات السنين.
ومن خلال فقرة مزاين الكتب روى
"فارس التركي" حصريًّا قصة كتابه "أرقام فارس"، التي اقترح من خلالها عامل المعرفة العرفج أن يدمج الكتابين؛ لأنهما مكملان لبعضهما.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 12:15 AMبالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": أتمنى أن نوفِّر للمعلم كل مقومات النجاح والإبداع
ذكر عامل المعرفة أحمد العرفج بمناسبة اليوم العالمي للمعلم أهمية الاحتفاء بهذا اليوم شهريًّا، وليس مرة واحدة في السنة، كما تمنى أن نوفِّر للمعلم كل مقومات النجاح والإبداع؛ لأنه صاحب رسالة ومهنة، يتخرج منها كل المهن.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الدكتور البروفيسور فهد الخضيري، تحدَّث من خلاله عن الفوائد والطريقة الصحيحة للمشي. وقد وصفه العرفج بأنه يمثل واجهة حضارية للسعودية.
وفي سياق فقرة سيرة وتر روى الأمير محمد العبدالله الفيصل قصة الأغنية المشؤومة "أنادي" مع عبدالحليم حافظ وطلال مداح -رحمهما الله-.
في سياق متصل استعرض العرفج مقطع فيديو، يوضح تبرعات أهل شقراء قبل ستين سنة للفلسطينيين؛ ما يوضّح دعم السعودية للقضية الفلسطينية منذ عشرات السنين.
ومن خلال فقرة مزاين الكتب روى
"فارس التركي" حصريًّا قصة كتابه "أرقام فارس"، التي اقترح من خلالها عامل المعرفة العرفج أن يدمج الكتابين؛ لأنهما مكملان لبعضهما.
، بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": أتمنى أن نوفِّر للمعلم كل مقومات النجاح والإبداع ،
المصدر : الخليج 365
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