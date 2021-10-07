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تقترب سوق البورصة السعودية "تداول" من إعلان خطط لطرح عام أولي، طال انتظاره، يُقدَّر بـ 4 مليارات دولار "15 مليار ريال"، وفقًا لوكالة بلومبيرج.
ونقلت "بلومبرج" عن أشخاص مطلعين أن تفاصيل الطرح العام الأولي سيتم الكشف عنها إلى حد كبير خلال الشهر الجاري، وأن المداولات جارية، ولم يتم اتخاذ خطوة نهائية بشأن الإطار الزمني.
وأشارت "بلومبيرج" إلى أن السوق السعودية هي الأكثر سخونة وقوة للاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة مع زيادة الاكتتاب في العروض الجديدة، ومعظمها من قِبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 12:14 AM
"بلومبيرج": هي الأكثر سخونة وقوة للاكتتابات العامة الأولية بالشرق الأوسطالسوق السعودية "تداول" تقترب من الطرح العام بقيمة 15 مليار ريال
تقترب سوق البورصة السعودية "تداول" من إعلان خطط لطرح عام أولي، طال انتظاره، يُقدَّر بـ 4 مليارات دولار "15 مليار ريال"، وفقًا لوكالة بلومبيرج.
ونقلت "بلومبرج" عن أشخاص مطلعين أن تفاصيل الطرح العام الأولي سيتم الكشف عنها إلى حد كبير خلال الشهر الجاري، وأن المداولات جارية، ولم يتم اتخاذ خطوة نهائية بشأن الإطار الزمني.
وأشارت "بلومبيرج" إلى أن السوق السعودية هي الأكثر سخونة وقوة للاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة مع زيادة الاكتتاب في العروض الجديدة، ومعظمها من قِبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية.
، السوق السعودية "تداول" تقترب من الطرح العام بقيمة 15 مليار ريال ،
المصدر : الخليج 365
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