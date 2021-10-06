محمد بن مسعود - الدمام - تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيطه الداخلي قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إنه تم اعتراض مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها. وأشارت إلى تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 11:54 PM تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيطه الداخلي "التحالف": اعتراض مسيَّرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها "التحالف": اعتراض مسيَّرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إنه تم اعتراض مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها. وأشارت إلى تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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