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محمد بن مسعود - الدمام - شهدت مبيعات تذاكر مباريات فريق نيوكاسل الإنجليزي ارتفاعًا كبيرًا اليوم الأربعاء؛ وذلك عقب تقارير أشارت إلى اقتراب السعودية بشكل وشيك من الاستحواذ على النادي.
وذكرت التقارير البريطانية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية بات قريبًا لحد كبير من الاستحواذ على نيوكاسل بعد أن تم إحياء الصفقة التي تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني.
وأعادت التطورات الجديدة الجماهير إلى الاهتمام بالنادي ولقاءاته المقبلة. وقد تشهد الأخبار في الفترة القليلة المقبلة رحيل رئيس النادي ومدرب الفريق ستيف بروس.
وأشارت التقارير البريطانية إلى أنه في حال انتهت الصفقة بين الجانبَين السعودي والبريطاني يمكن لنادي نيوكاسل أن يصبح أغني نادي كرة قدم في العالم.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 11:51 PMاستحواذ سعودي وشيك يجعل من نيوكاسل أغنى نادٍ في العالم
شهدت مبيعات تذاكر مباريات فريق نيوكاسل الإنجليزي ارتفاعًا كبيرًا اليوم الأربعاء؛ وذلك عقب تقارير أشارت إلى اقتراب السعودية بشكل وشيك من الاستحواذ على النادي.
وذكرت التقارير البريطانية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية بات قريبًا لحد كبير من الاستحواذ على نيوكاسل بعد أن تم إحياء الصفقة التي تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني.
وأعادت التطورات الجديدة الجماهير إلى الاهتمام بالنادي ولقاءاته المقبلة. وقد تشهد الأخبار في الفترة القليلة المقبلة رحيل رئيس النادي ومدرب الفريق ستيف بروس.
وأشارت التقارير البريطانية إلى أنه في حال انتهت الصفقة بين الجانبَين السعودي والبريطاني يمكن لنادي نيوكاسل أن يصبح أغني نادي كرة قدم في العالم.
، استحواذ سعودي وشيك يجعل من نيوكاسل أغنى نادٍ في العالم ،
المصدر : الخليج 365
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