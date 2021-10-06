، "أبو الكلام": القضاء السعودي مستقل للغاية ويعمل بالبراهين.. وسنقدِّم أي أدلة متوافرة بالقضية ،

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قالت وزارة الخارجية البنجلاديشية اليوم إنها ستقدم أي أدلة إنْ وُجدت إلى السلطات المعنية في السعودية حول قضية عامل بنجلاديشي، حُكم عليه بالسجن 20 عامًا بسبب تهريب مواد مخدِّرة.
ونقلت تقارير بنجلاديشية أن المتهم البنجلاديشي، الذي يُعرف بـ"أبو بشار"، تعرَّض للخداع من قِبل أحد الأشخاص في مطار شاه جلال الدولي عند سفره إلى السعودية، ووضع المواد المخدرة في حقيبته مدعيًا أنها "مخلل".
وقال وزير الخارجية البنجلاديشي "أبو الكلام عبدالمؤمن" في تصريحات صحفية: "القضاء السعودي مستقل للغاية، ولا يمكن التأثير عليه، ويعملون على أساس الأدلة والبراهين، وفي حال كان هناك أي دليل جديد يمكن طرحه سنُقدِّمه بعد التحقُّق والتأكد منه".
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 11:27 PM
بعد سجن مهرِّب مواد مخدرة للسعودية 20 عامًا.. والإعلام البنجلاديشي: كان يظنُّها "مخللاً""أبو الكلام": القضاء السعودي مستقل للغاية ويعمل بالبراهين.. وسنقدِّم أي أدلة متوافرة بالقضية
قالت وزارة الخارجية البنجلاديشية اليوم إنها ستقدم أي أدلة إنْ وُجدت إلى السلطات المعنية في السعودية حول قضية عامل بنجلاديشي، حُكم عليه بالسجن 20 عامًا بسبب تهريب مواد مخدِّرة.
ونقلت تقارير بنجلاديشية أن المتهم البنجلاديشي، الذي يُعرف بـ"أبو بشار"، تعرَّض للخداع من قِبل أحد الأشخاص في مطار شاه جلال الدولي عند سفره إلى السعودية، ووضع المواد المخدرة في حقيبته مدعيًا أنها "مخلل".
وقال وزير الخارجية البنجلاديشي "أبو الكلام عبدالمؤمن" في تصريحات صحفية: "القضاء السعودي مستقل للغاية، ولا يمكن التأثير عليه، ويعملون على أساس الأدلة والبراهين، وفي حال كان هناك أي دليل جديد يمكن طرحه سنُقدِّمه بعد التحقُّق والتأكد منه".
، "أبو الكلام": القضاء السعودي مستقل للغاية ويعمل بالبراهين.. وسنقدِّم أي أدلة متوافرة بالقضية ،
المصدر : الخليج 365
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