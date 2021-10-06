، بحضور الفيصل: الأخضر يختتم استعداده لمواجهة اليابان ضمن تصفيات كأس العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط حضور ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وبحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان مساء يوم غدٍ الخميس على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

والتقى "الفيصل" لاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية، حيث شدد على أهمية المباراة التي ستُسهم نتيجتها في المضي نحو تحقيق الهدف، ومشددًا على قوة المنتخب المنافس. وعبّر سموه في حديثه للاعبين على ثقته بهم ودعمه لهم، ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الفوز.

من جهة أخرى، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على الدعم اللامحدود و الاهتمام الكبير الذي تحظى بها المنتخبات الوطنية، التي أسهمت في تحقيق النتائج الإيجابية.

ميدانيًا، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

على صعيد متصل، شارك حارس المرمى "زيد البواردي" في التدريبات الجماعية، فيما واصل اللاعب "علي الحسن" تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام.

يُشار إلى أن الأخضر تمكن من تحقيق العلامة كاملة في الجولتين الأولى والثانية برصيد ست نقاط بفوزه على منتخبي فيتنام وعمان.