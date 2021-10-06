«إيجار» توضح شروط نقل فواتير عداد المياه إلى المستأجر

الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة إيجار شروط نقل فواتير عداد المياه إلى المستأجر الجديد كمستفيد من خلال خدمة ربط إلكترونية بين شبكة إيجار وشركة المياه الوطنية.

وأوضحت منصة إيجار عبر موقعها الإلكتروني، أن أهم المتطلبات للحصول على خدمة نقل فواتير عداد المياه تتمثل في ما يلي:

1-أن يكون للوحدة المستأجرة عداد مياه مستقل.

2-أن يكون المستأجر سعودي الجنسية.

3-المستأجرين من الكيانات التجارية باستخدام رقم السجل التجاري.

وأكدت المنصة أنه يمكن طلب خدمة نقل فواتير المياه أثناء إبرام عقد إيجاري جديد، وستتم إتاحة طلب الخدمة في المراحل اللاحقة للعقود أثناء سريانها أو تجديدها أو إعادة إبرامها.

شروط نقل فواتير عداد المياه

وهناك عدة شروط لطلب نقل فواتير المياه للمستأجر الجديد كمستفيد من خلال خدمة ربط إلكترونية بين شبكة إيجار وشركة المياه الوطنية، وتتمثل في ما يلي:

1-أن يكون رقم حساب المياه صحيح، وضمن نطاق خدمات شركة المياه الوطنية.

2-أن لا يوجد طلب نقل ذمة مالية تحت الإجراء.

3-أن تكون أرقام الهويات المقدمة صحيحة.

4-أن يكون المستأجر سعودي في العقود السكنية أن من الكيانات التجارية باستخدام رقم السجل التجاري.

5-تطابق بيانات حساب ومالك حساب المياه المقدمة في طلب النقل مع المسجلة لدى شركة المياه.

6-أن تكون حالة حساب المياه نشط.

7-ألا توجد طلبات تقسيط نشطة على الحساب.

8-ألا يكون العداد مغلقًا.

9-ألا يوجد مبلغ مستحق على الحساب.

10- ألا توجد طلبات تقسيط صرف نشطة على الحساب.

11-ألا توجد حسابات متعثرة تابعة للمستأجر.

12- أن يكون نوع حساب المياه سكني أو تجاري أو ملكي.

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