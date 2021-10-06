خبير أرصاد يتوقع خرائط الأمطار خلال الشهر الحالي

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان، خريطة الأمطار المحتملة في المملكة خلال الشهر الجاري.

ونشر الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، خرائط بشأن توقعات الأمطار المتوقع استمرارها حتى نهاية الثلث الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

كان المركز الوطني للأرصاد توقّع، بتقريره لطقس اليوم الأربعاء، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي لتدنّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران (خرخير، شرورة).

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