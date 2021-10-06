الضمان الصحي: 12 خطوة لتقديم شكوى عدم ربط البيانات بالجوازات

الرياض - محمد عبدالله - حدد مجلس الضمان الصحي خطوات رفع الشكاوى في حال عدم ربط معلومات المؤمن له بالجوازات أو في حال عدم اكتمال التأمين على الزائرين.

وأكد مجلس الضمان الصحي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن المؤمن له أو صاحب العمل يستطيع تقديم شكوى عدم ربط معلومات المؤمن له بالجوازات أو في حال عدم اكتمال التأمين على الزائرين وذلك بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مقر المجلس .

خطوات رفع الشكاوى

وأوضح مجلس الضمان الصحي أن خطوات رفع شكوى إلكترونيا في حال عدم ربط معلومات المؤمن له بالجوازات تتمثل في ما يلي:

1 بعد الدخول على الموقع الإلكتروني اضغط « لخدمتك ».

2-قم بالبحث واختيار الشركة التي تم التأمين لديها ولم يتم الربط.

3-قم بإضافة اسم مستخدم وكلمة مرور جديدة أو بالاستمرار كضيف.

4-يمكنك تقديم شكوى عن نفسك أو عن شخص آخر ذو قرابة من الدرجة الأولى أو مجموعة تابعة لك.

5-قم بملء بياناتك كمقدم شكوى​.

6-في حال كان المستفيد شخص غيرك، قم بتعبئة بياناته .

7-في حال كان المستفيد من الشكوى مجموعة تابعة لك:

-قم بإدخال بيانات كل مستفيد على حده، وذلك بالضغط على زر "أضف".

-قم برفع ملف Excel في حال كان عدد التابعين أكثر من 10 أشخاص.

8- في حال كانت الشكوى مرتبطة بشكوى سابقة مغلقة، قم بإدخال رقم الشكوى السابقة.

9- أدخل نص الشكوى بشكل واضح.

10-حمل صورة من الوثائق المؤيدة.

11-​ راجع البيانات المدخلة مرة أخرى، قد تتسبب تعبئة بيانات خاطئة بإلغاء أو تأخر الشكوى.

12- اضغط زر التأكيد.

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