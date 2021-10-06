«الأحوال المدنية»: 5 معلومات «مهمة» حول الهوية الوطنية

الرياض - محمد عبدالله - قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إن تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة نماذج إذا كانت لديك صورة وبصمة مسجلة في النظام.

وأوضحت الأحوال المدنية، ردا على بعض الأسئلة الشائعة أنه يتم استخراج بطاقة الهوية الوطنية بين سن الـ (10 - 15) عاما يكون الحصول عليها اختياريا بعد موافقة ولي الأمر , وعند إكمال (15) عامًا يكون الحصول عليها إلزاميًا.

وأضاف أنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها بستة أشهر (180 يومًا)، كما يمكن تسلم بطاقة الهوية الوطنية من أي مكتب للأحوال المدنية تختاره قبل إتمام عملية التصوير. ولا يمكن تغبير موقع التسلم بعد ذلك.

أما عن التفويض فأوضحت الأحوال المدنية أنه يمكن تفويض من يستلم بطاقتك نيابة عنك عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة أبشر أو إبلاغ الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.

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