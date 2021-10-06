ضبط مقيم بجازان بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة جازان، الأربعاء، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ضبط بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، إنّ مركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، قبض على المقيم، مشيرًا إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهاب المتحدث الإعلامي بالجميع الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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