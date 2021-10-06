«الداخلية» تحدد عقوبة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي ومتى تضاعف

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الداخلية، إنه يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معًا.

وأضافت وزارة الداخلية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وأشارت وزارة الداخلية "إذا كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقه".

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