مستشارة أسرية تكشف لـ«عاجل» أسباب زيادة الخلع في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت عبير السعد، المدربة والمستشارة الأسرية بمركز تعارفوا للإرشاد الأسري، أسباب زيادة الخلع في السعودية، مشيرة إلى أن أغلب حالات الخلع الآن بسبب زيادة وعي الزوجة بأنها تستطيع أن تحصل على حقوقها كاملة.

وأوضحت عبير السعد، في تصريحات لـ«عاجل»، أن المرأة في السعودية لم تعد مجبرة على حياة لا تقبل بها، مشيرة إلى أن قديمًا لم يكن للمرأة أي موارد مالية، أو فرص وظيفية كثيرة، بخلاف الوضع الحالي.

وأشارت السعد إلى أن الإجراءات أصبحت سهلة الآن ما مكن المرأة من أن يكون قرارها بيدها؛ فيما كانت الإجراءات في وقت سابق طويلة وتأخذ وقتًا طويلًا، مشيرة إلى أن المرأة السعودية أصبحت قادرة على أن تفتح منزلًا وتدير حياتها بعد أن أصبحت لديها المقدرة المادية وتستطيع رد المهر.

وأكدت المستشارة الأسرية، أن المرأة عادة ما تلجأ للخلع بعد أن تستحيل الحياة مع الزوج ويماطل في الطلاق، ما يجعلها تصل إلى مرحلة تريد أن تعيد له مهره مقابل أن يطلقها.

وأشارت إلى أن بعض الأزواج يلجؤون للتضييق على الزوجة، حتى تقوم بخلعه ويسترد مهره، إلا أنه رغم ذلك، فإن الخلع الآن أصبح هاجس الرجال نظرًا لازدياد حالات الخلع في المجتمع.