تدشين تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين.. ووزير الخارجية يكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - دشن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين.

وقال وزير الخارجية، إن التطبيق سيمكن طالبي تأشيرات الحج والعمرة من تسجيل الخصائص من أماكن تواجدهم عبر الهواتف الذكية ولن يضطروا إلى مراجعة مراكز إصدار التأشيرات وبموجبها سيتم إصدار تأشيراتهم إلكترونياً.

وأشار إلى أنه عند قدوم الحجاج والمعتمرين إلى المملكة سيقومون فقط بعمل مطابقة دون الحاجة إلى إعادة تسجيل السمات الحيوية الخاصة بهم وسيسهل التطبيق عملية دخولهم عبر المنافذ التي سيقدمون عن طريقها.

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