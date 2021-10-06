«الموارد البشرية» تكشف آلية تسجيل اليتامى في الضمان

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية تسجيل اليتامى في الضمان.

وقالت الوزارة، إنَّ الأيتام يتم تسجيلهم بحساب واحد؛ بحيث يكون الابن أو الابنة الأكبر (بين الأخوة الاشقاء) هو المستفيد الرئيسي.

وتابعت: يتم شمول التابعين الذكور إلى عمر 26 سنة، والإناث إلى أن تتغير الحالة الاجتماعية أو الالتحاق بوظيفة حكومية.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «العناية بالعملاء» التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر تويتر، وقال فيه أحد المستفيدين: كيف يتم تسجيل الأيتام في الضمان؛ لأنه لا يوجد (في الموقع المخصص) خيار إضافة أخ وأخت وكل الخيارات ابن وابنة وزوجة فقط.

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