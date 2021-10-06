اخبار السعوديه

«الموارد البشرية» تكشف آلية تسجيل اليتامى في الضمان

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية تسجيل اليتامى في الضمان.

 وقالت الوزارة، إنَّ الأيتام يتم تسجيلهم بحساب واحد؛ بحيث يكون الابن أو الابنة الأكبر (بين الأخوة الاشقاء) هو المستفيد الرئيسي.

وتابعت: يتم شمول التابعين الذكور إلى عمر 26 سنة، والإناث إلى أن تتغير الحالة الاجتماعية أو الالتحاق بوظيفة حكومية.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «العناية بالعملاء» التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،  عبر تويتر، وقال فيه أحد المستفيدين: كيف يتم تسجيل الأيتام في الضمان؛ لأنه لا يوجد (في الموقع المخصص) خيار إضافة أخ وأخت وكل الخيارات ابن وابنة وزوجة فقط.

 

 

اقرأ أيضًا:

«الموارد البشرية» تكشف موقف دعم الكهرباء من معاش الضمان

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا