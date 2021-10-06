هل يجوز دفع الزكاة للأقارب؟.. الشيخ الخثلان يوضح

الرياض - محمد عبدالله - أكد الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د. سعد الخثلان، أنه يمكن دفع الزكاة للأقارب في حالة واحدة.

وقال الشيخ الخثلان، خلال لقاءه ببرنامج «يستفتونك» المذاع عبر فضائية «الرسالة»، إذا كان هذا القريب مستحق للزكاة فلا بأس بذلك، كأن يكون فقيرًا أو مسكينًا أو مدينًا وعاجزًا عن سداد الدين ونحو ذلك.

وأضاف «أما كونه يخبره بأنها زكاة أو لا، فإن كان هذا الرجل من عادته أن يأخذ الزكاة من الناس فلا يلزمه أن يخبره، أما إذا كان ليس من عادته أن يأخذ الزكاة وربما لو أخبره لم يقبل، فهنا لا بد أن يخبره حتى يكون على بينه ووضوح من أمره، فلربما يرفضها، والبعض إذا لم يعلم بأنها أموال زكاة يعتبر الطرف الآخر خدعه وأساء إليه».

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