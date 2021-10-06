بنك التنمية الاجتماعية: الموظف الحكومي يمكنه كفالة شخصين

الرياض - محمد عبدالله - حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط كفالة شخصين بالنسبة للموظف الحكومي، مشيرة إلى شروط الكفالة للاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن الموظف الحكومي يمكنه كفالة شخصين يمكنه كفالة شخصين في حال عدم حصوله على تمويل من البنك، أو كفالة شخص واحد إذا كان لديه تمويل.

شروط الكفالة

فيما حدد بنك التنمية الاجتماعية الشروط الواجب توافرها في الكفيل؛ أنه إذا كان المقترض غير موظف، أو يعمل في القطاع الخاص.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه إذا كان المقترض غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية، ولا يزال على رأس العمل.

واشترط بنك التنمية الاجتماعية في الكفيل أن يكون ذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة؛ حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.

وأشار بنك التنمية الاجتماعية إلى أنه يتم تطبيق المعادلة على المقترض والكفيل (الأساسي- التقاعد أو التأمينات)+ البدلات الثابته= صافي الراتب، وصافي الراتب×0.33= حد الحسم المسموح به، وحد الحسم المسموح به- كل الالتزامات الشهرية= الحد الأعلى للقسط الشهري، ويتم بناءً عليه تحديد الحد الأعلى لمبلغ التمويل.

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