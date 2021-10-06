مدير مركز «تعارفوا»: العنف الأسري تهديد حقيقي للأسرة والمجتمع

الرياض - محمد عبدالله - قالت الدكتورة نجوى الثقفي المدير التنفيذي لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري، إن العنف الأسري يشكل تهديدًا حقيقيًّا للأسرة والمجتمع، ويعد معول هدم خطير، في ظل انعدام لغة التواصل والحوار بين أفراد المجتمع، سواء داخل الأسرة الواحدة أو في البيئات التعليمية أو في الأماكن العامة.

ودعت الدكتورة نجوى الثقفي الأسر إلى الاهتمام بجوانب التربية الأسرية، والبعد عن لغة التهديد والانتقام، وتعويد النفس على مهارات فهم الآخرين وطبيعة فهم تصرفاتهم ومراعاة ظروفهم واحتواء تقصيرهم، وحسن توجيههم من خلال تفعيل جوانب التوعية بالأضرار النفسية للعنف الأسري، ونتائجه السلبية على الفرد والمجتمع.

وفي سياق متصل، تلقي الدكتورة نجوى الثقفي المدير التنفيذي لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري محاضرة بعنوان «العنف الأسري بين الواقع والمأمول» وتنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بالحائط بمنطقة حائل، مساء الخميس القادم الموافق الأول من شهر ربيع الأول، وستبث المحاضرة عبر برنامج "الزووم".