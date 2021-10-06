مشروع تطويري لبياضة جدة

يتم الإعلان قريبا عن مشروع تطوير جزيرة بياضة في جدة وتحويلها إلى وجهة سياحية تنافس الجزر العالمية، ويهدف المشروع إلى جعل الجزيرة من أهم الوجهات السياحية الفريدة من نوعها والتي ستجذب السياح من مختلف الدول، وذلك لما تتميز به الجزيرة من موقع فريد داخل البحر الأحمر وتعتبر أفضل المناطق للسباحة والاستجمام حيث يطلق عليها مالديف جدة، وتبلغ مساحة الجزيرة 700 متر ومساحة العمق فيها نصف متر وتصل في بعض المناطق إلى 4 أمتار، وتتميز أيضا بالشعب المرجانية.



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