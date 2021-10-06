تطوير العمل بالمسجد الحرام

ناقش مجلس الشؤون الإدارية والتطويرية برئاسة الحرمين الشريفين خلال اجتماعه الدوري، أمس، برئاسة مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، تطوير المهام والأعمال المنوطة به وتعزيزها وآلية العمل بها خلال الفترة القادمة، وبحث سبل تطوير العمل الإداري والميداني والارتقاء به في سبيل الوصول لأعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة لمرتادي الحرمين الشريفين.
وأكد المحيميد أن المجلس يعمل على تطوير منظومة الأعمال من خلال إعداد الدراسات والبحوث التطويرية وإبداء المرئيات والمقترحات في سبيل ما يحقق ذلك.
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