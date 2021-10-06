شاهين يبدأ تداعياته على الجنوب

بدأت، الأربعاء، تأثيرات الحالة المدارية لتداعيات الإعصار شاهين، على بعض مناطق المملكة، والتي تستمر إلى الجمعة، وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران (خرخير، شرورة)، ومناطق (جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

رياح سطحية

ونبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تشمل مدينة جيزان ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وكذلك تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

مدى الرؤية

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة يتضمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.

ويشمل التنبيه، مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.