تلقى معلمون ومعلمات، أمس، هدايا وعبارات شكر وتقدير من مديريهم وطلابهم وطالباتهم بمناسبة «يوم المعلم»، الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام. قد استقبل بعض قادة المدارس المعلمين، فور دخولهم المدارس للدوام، بالورود وعبارات تقدير لجهودهم. لقيت هذه الخطوة والمبادرات الشخصية من بعض قادة المدارس الحكومية والأهلية، ومنها مدرسة الوليد بن عبادة المتوسطة، ومدارس عهد الأهلية بالرياض، وغيرها من مدارس العاصمة، ارتياح المعلمين والمعلمات.



كانت هذه تفاصيل خبر قادة وطلاب يشاركون في يوم المعلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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