751 درسا بـ17 محافظة في مكة

‫يبدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة في تنفيذ الدورة الثانية من البرنامج العلمي الدعوي «حماية جناب التوحيد»، غدا الخميس، الأول من ربيع الأول، وسيستمر حتى الأول من شعبان، والذي ينفذه عدد من الدعاة في جوامع ومساجد المنطقة. وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة، الدكتور سالم الخامري، أن البرنامج ينفذ للسنة الثانية على التوالي، ويشتمل على فعاليات دعوية مختلفة تقام في 17 محافظة، وأكثر من 751 درسا موجهة لجميع فئات المجتمع.



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