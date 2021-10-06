تدشين تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين

وسيتمكن طالبي تأشيرات الحج والعمرة في الدول التي سيتم تشغيل التطبيق فيها بتسجيل الخصائص من أماكن تواجدهم عبر الهواتف الذكية، ولن يضطروا إلى مراجعة مراكز إصدار التأشيرات، وبموجبها سيتم إصدار تأشيراتهم إلكترونيا.
وعند قدوم الحجاج والمعتمرين إلى المملكة سيقومون فقط بعمل مطابقة دون الحاجة إلى إعادة تسجيل السمات الحيوية الخاصة بهم، وسيسهل ذلك عملية دخولهم عبر المنافذ التي سيقدمون عن طريقها.
الجدير بالذكر أن المملكة أول دولة تستخدم تسجيل السمات الحيوية لراغبي التأشيرات عبر الهواتف الذكية.
حضر التدشين معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي المنصوري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري.
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